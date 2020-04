Willian da por cerrada su etapa en el Chelsea

El mediocampista brasileño, Willian, confesó que está difícil que siga en las filas del Chelsea FC para la siguiente temporada, al no estar cerca de llegar a un acuerdo con la directiva del cuadro inglés para extender su contrato.

“Está terminado. Todo el mundo sabe que mi contrato acaba en unos meses y la renovación es difícil”, dijo el futbolista sudamericano durante una entrevista a ‘Expediente Futebol’.

Asimismo, reveló que el combinado londinense le hizo una oferta, pero no la aceptó. «El Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo le pido que sean tres. No hablamos más, no hay ninguna negociación».