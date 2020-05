Willy Caballero seguirá por una temporada más en la Premier

El Chelsea FC comunicó mediante sus redes sociales la renovación del contrato de Willy Caballero por una temporada más. Ante la situación que se vive actualmente a causa del coronavirus, es prácticamente un regalo para el arquero de 38 años.

“Es un momento difícil para todos en este momento, así que me siento bendecido por esta oportunidad y realmente lo aprecio. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo por ayudarme a ser lo mejor posible y quiero agradecer al jefe y al club por extender mi contrato”, dijo Caballero.

El argentino le había arrebatado al puesto a Kepa en las últimas jornadas de liga, antes del parón. Frank Lampard, actual entrenador del equipo, tomó la decisión tras los continuos errores del cancerbero español.

“Estoy muy feliz de hacer este anuncio. Es un privilegio ser parte de este equipo de Chelsea y la familia Chelsea, en uno de los clubes más históricos de la Premier League”, añadió.

