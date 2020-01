Wolverhampton oficializa al ‘relevo’ de Raúl Jiménez

Luego de los rumores de salida de Raúl Jiménez, Wolverhampton oficializó el fichaje de quien sería su relevo en el futuro: Leonardo Campana. El joven delantero ecuatoriano firma por las próximas tres temporadas y media.

Campana, a sus 19 años de edad, es considerada una de las perlas del país meridional, por lo que era seguido por varios clubes de Europa. Finalmente, el conjunto que dirige Nuno Espíritu Santo se hizo con los servicios del ahora exjugador del Barcelona de Guayaquil.

