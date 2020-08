El campeón de la League One, Wycombe Wanderers, realizó un increíble gesto con un aficionado de 97 años, al entregarle el trofeo que logró tras consagrarse en la temporada 2019/20.

Pete Couhig, dueño del conjunto que ahora jugará en la Championship (Segunda División), se acercó hasta la casa del aficionado y le entregó personal este histórico trofeo.

97-year-old lifelong fan Leslie has been shielding at home and hasn’t been able to get to Adams Park to see the precious League 1 play-off winners’ trophy.

So today, @petecouhig took it to him. pic.twitter.com/yfljJkNh7M

— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) August 4, 2020