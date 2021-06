Xavi admitió que rechazó varias ofertas para entrenar al Barcelona

Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd catarí, admitió que, en un par de ocasiones, rechazó las ofertas que recibió del Barcelona durante los últimos años por considerar que no era el momento adecuado

«Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa».

En declaraciones La Vanguardia, el estratega español dejó clara las razones por la que le ha dicho no al que fue su equipo por muchos años.

«Por suerte o por desgracia le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales… Y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento».