Xavi asegura que «no es el momento ideal» para regresar al Barcelona

El entrenador del Al Saad de Catar, Xavi Hernández, aseguró que todavía no es momento adecuado para volver al FC Barcelona y asumir las riendas del elenco catalán.

“En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado”, dijo en una entrevista para El País.

El exjugador del Barça añadió: “sería un privilegio entrenar algún día al Barcelona, con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales. Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda”.

Asimismo, Hernández comentó sobre la actualidad de Lionel Messi y su posible renovación con los azulgranas: “Messi necesita al Barça, y el Barça necesita a Messi. Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán más títulos”.

El entrenador del Al Saad admitió que tiene una gran amistad con el ‘10’ argentino, que hoy en día es capitán del club y el último sobreviviente de aquel combinado (como jugador) que tenía a Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Messi en el campo de juego.