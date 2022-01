Xavi Hernández le ruega a Dembélé para que renueve su contrato

El entrenador catalán del FC Barcelona, Xavi Hernández, habló sobre la posible renovación del extremo francés Ousmane Dembélé, a quien él le pidió que renovara.

Durante una rueda de prensa, previa al partido ante Linares (correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey), Hernández habló sobre la situación de Ousmane.

“Dembélé debería pensar en él, creo que su futuro pasa por el Barça. El proyecto deportivo para él no será mejor en otro lugar que aquí y se lo he transmitido. Yo estoy tranquilo, esperando novedades, ahora ya no depende de mí. Depende del club, de Ousmane y de sus representantes”, resaltó el técnico.