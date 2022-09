Xavi Hernández tiene graves problemas en su defensa

Las pruebas realizadas este sábado a los centrales Jules Kounde y Ronald Araujo confirmaron que el francés sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y el uruguayo, una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho.

Ambos futbolistas son, de momento, baja y su evolución marcará su disponibilidad para los próximos compromisos del Barcelona, según informaron los servicios médicos del club azulgrana.

Tanto Kounde como Araujo se lesionaron esta semana con sus respectivas selecciones. El primero, en un encuentro contra Austria de la Liga de las Naciones y el segundo, en un partido amistoso contra Irán.

A su regreso a Barcelona, los dos defensas se sometieron a pruebas médicas que confirmaron el alcance sus lesiones, que podrían comprometer su presencia en los próximos partidos del equipo de Xavi Hernández.

▪️ Koundé leaves France camp early with an injury

▪️ Frenkie and Memphis leave Dutch camp early with injuries

▪️ Araújo injured five minutes into match vs. Iran

Tough start to the international break for Barcelona 😐 pic.twitter.com/oX0JQq2rDo

