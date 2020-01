Xavi: «No hay oferta para dirigir al Barcelona»

El entrenador español Xavi cerró los rumores sobre su posible incorporación del Barcelona, señalando que no hay oferta para ello.

Tras la eliminación en la Supercopa de España, nuevamente surgieron las voces que piden la salida de Ernesto Valverde de la dirección técnica del Barcelona, pues se considera que yo no tiene nada que aportar al cuadro blaugrana.

Al mismo tiempo, también son muchas las voces que piden al ex jugador Xavi como nuevo entrenador del equipo, surgiendo nuevos rumores tras una reunión del entrenador con la directiva blaugrana, aunque de acuerdo con el mismo entrenador, no hay nada concreto.

«No hay ninguna oferta para que yo pueda dirigir al Barcelona, solo me reuní con Abidal porque es un gran amigo mio. Además, en este momento no puedo hablar del Barcelona por respeto a Valverde y al club», declaró en conferencia de prensa.

Parece muy pronto para que Xavi pueda asumir la riendas del equipo culé; una temporada como entrenador parece muy poco bagaje para asumir la dirección del equipo, aunque muchos consideren que se puede repetir la historia de cuando Guardiola asumió la conducción del equipo.

«Todo el mundo sabe que entrenar al Barcelona es mi gran sueño y objetivo, pero en este momento soy entrenador del Al-Sadd y debo concentrarme en mi equipo», sentenció el entrenador.