Ya definieron la sede para a final de la Champions de 2023

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió este viernes que la ciudad de Estambul, Turquia, albergará la final de la Champions League de 2023.

Con motivo del traslado de la final de la Liga de Campeones de 2021 de Estambul a Oporto, se decidió otorgar la sede de la final dentro de dos temporada al Estadio Olímpico Atatürk de la urbe turca.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:

🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR

— UEFA (@UEFA) July 16, 2021