Ya se conocen los nominados al premio The Best

En un año atípico, ya se conoce la lista de los jugadores nominados a llevarse el premio The Best, donde figuran nombre usuales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr.

La FIFA publicó este miércoles los nombres de los posibles ganadores, donde sorprende -par algunos- la inclusión del centrocampista Thiago Alcántara.

🚨 #TheBest: Nominees Announced 🚨

🏆 Find out who’s in the running for the #FIFAFootballAwards – and start voting for your favourites 🗳️

— FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020