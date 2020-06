«Yo cojo mi maleta y me voy»: Paco Jémez cargó con todo contra la directiva del Rayo

El polémico Paco Jémez ofreció este jueves una rueda de prensa en la que arremetió con todo contra la directiva del Rayo Vallecano, institución de la que es director técnico en la actualidad.

«El club llega tarde. En la reunión que tuvimos ya hablamos de esto y deberíamos tener cerrada la continuidad de los que acabamos. A estas alturas deberíamos haber firmado una prórroga de nuestro contrato, porque no son maneras. Si no quieren que sigamos, que nos lo digan, porque yo cojo mi maleta y me voy«.

Así de contundente se ha mostrado el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, en rueda de prensa este mismo jueves. El preparador del cuadro franjirrojo ha sido así contundente en su respuesta a sus planes de futuro, ya que él y 7 jugadores más acaban su contrato.