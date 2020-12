Zidane: «Benzema es el mejor delantero en la historia de Francia»

Zinedine Zidane no se guardó nada y agrandó el trabajo realizado por Karim Benzema, el cual, a su juicio, lo hace acreedor del título del mejor delantero en la historia de Francia.

«Para mí sí (es el mejor delantero de la historia francesa), porque lo demuestra y lleva mucho en el Madrid, más de 500 partidos, los goles. Al final su palmarés habla por sí mismo. Para mí es el mejor, clarísimo».

En la rueda de prensa posterior al partido de este marte frente al Athletic Club de Bilbao, el estratega francés señaló que las actuaciones de su compatriota dejan claro su momento. «No es un nueve puro, no solo piensa en el gol y por eso me encanta. Se asocia y es lo que me gusta a mí del fútbol. Y tiene gol porque se mete ahí cuando hace falta y hace dos goles como hoy. Es lo que tiene Karim», agregó.