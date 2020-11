Zidane da una fuerte crítica sobre el calendario de la temporada

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se quejó fuertemente este viernes y dio una crítica sobre el calendario de la temporada 2020/21.

«No voy a entrar en ese debate. Lo que te puedo decir, porque lo veo, es que el calendario es demasiado. Al final yo pienso en la salud de los jugadores, nada más, cuando tenemos todos los partidos que tenemos y ellos no paran nunca. No hablo solo de mis jugadores, hablo de más equipos. Estoy preocupado. No me voy a meter, te digo lo que pienso, pero al final son la gente que están ahí y que hacen el calendario, pero estoy preocupado por esto y por todos los partidos que tenemos”, declaró en la previa del partido de este sábado, ante el Villarreal CF en LaLiga Santander.

De esta forma, el conjunto blanco ya suma 10 partidos en tan solo 39 días, antes de finalizar el año 2020. De esta forma, el estratega galo asegura que esto dificulta alcanzar una “forma óptima de los jugadores» para el final de la temporada.

“De momento no se puede porque el calendario es el que es. No solo los entrenamientos, la recuperación son importante y no tenemos tiempo, pero es la realidad. Tenemos que aguantar lo que es, la situación es esta y nosotros la vamos a cumplir. Yo quería hablar hoy de eso y lo hago”, finalizó el DT.