Zidane defiende a Marcelo tras las críticas

La eliminación del Real Madrid en Copa del Rey a manos de la Real Sociedad ha dejado algunos señalados y entre ellos está Marcelo. El brasileño ha sido criticado por su bajo rendimiento, pero Zinedine Zidane ha salido a defenderlo.

El técnico galo no comparte los de señalamientos de parte de la afición y la prensa, ya que para él el jugador lo da todo en el campo y por ello le duelen las críticas. “Claro que me duelen, porque es un jugador que lo da todo en el campo. Esto no va a cambiar, aunque yo diga que me duele”, señaló en rueda de prensa.

A pesar de la derrota y la eliminación en Copa, Zidane cree que el equipo hizo un buen partido, incluido el lateral izquierdo. “Yo creo que Marcelo dio todo en el campo el otro día. El problema es cuando perdemos un partido. Y esto no va a cambiar. Pero lo importante de mis jugadores es que dan el 100% y yo creo que Marcelo ha dado todo en el campo y Marcelo se ha dado cuenta”, cerró.