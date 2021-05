Zidane deja entrever una posible salida del Real Madrid

Zinedine Zidane incrementó todavía más las dudas sobre su continuidad en el banquillo del Real Madrid al señalar que él nunca piensa en sí mismo cuando cierra ciertas etapas; explicó que siente que hay un momento en el que hace falta un cambio «por el bien de todos».

«Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o porque se complican las cosas, nunca ha sido así. Lo que hago, lo hago a tope y llega un momento en el que es momento de cambiar, para todos, no solo por mí, por el bien de los jugadores, del club, de las personas».