Zidane habló sobre Isco: «Tiene que seguir trabajando»

El entrenador Zinedine Zidane, del Real Madrid, rompió el silencio sobre el momento actual del jugador Isco Alarcón, quien actualmente es uno de los jugadores con menos minutos en la plantilla blanca.

“Lo que tiene que hacer es seguir trabajando”, dijo Zidane en la rueda de prensa previo al compromiso ante el Valencia CF.

“No es un problema de Isco, es del entrenador que tiene que elegir y es verdad que últimamente no jugó mucho. Tiene que seguir trabajando y hacer lo que hace, hay momentos complicados que no voy a ocultar y ha vivido otros buenos. Va a seguir demostrando quién es, porque vamos a tener muchos partidos aunque últimamente no ha jugado mucho», añadió.

El hábil jugador ha perdido mucho protagonismo en la presente temporada y no vio minutos ante el FC Barcelona ni Inter de Milán.

«Al final es la dificultad del entrenador, que tiene que elegir cada partido. Últimamente no le he puesto de titular y ha entrado muy poco, pero no cambia nada de lo que pienso de Isco y espero que siga trabajando, porque va a tener su momento«, apuntó el entrenador.