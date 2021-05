Zinedine Zidane todavía deja en el aire su continuidad en el banquillo del Real Madrid, por lo que señaló que, con lo que se refiere a este tema, se lo va a dejar muy sencillo al conjunto español.

«Soy entrenador del Real Madrid, de momento soy yo y es lo que estoy haciendo, aprovechar cada día. El resto veremos lo que pasará.Vamos a terminar la temporada, pero se lo voy a poner muy fácil al club siempre porque siempre me lo ha dado todo. Se lo voy a poner muy fácil pero no es el tena, es mañana, los cuatro partidos que quedan para acabar bien la temporada. Es lo que me anima, el resto es bla, bla, bla».