Zidane le lanza un dardo a Gareth Bale tras su salida del Madrid

El entrenador del Real Madrid, Zinadine Zidane, dejó un dardo hacia el jugador galés Gareth Bale, quien ya se despidió del elenco blanco para sumarse al Tottenham Hotspur.

“Nunca he tenido un problema con Bale y nunca ha sido un peso. Las cosas son como son, hemos tenido dificultades y no jugó como debía por varias cosas que siempre pueden pasar; pero no me tiene que quitar un peso de encima porque mi cargo es así y si no es Gareth es otro, porque tengo a 25 jugadores. Lo más importante es que compitan, es lo que quiero de mis jugadores”, comentó.

Zidane solo dejó esa respuesta a tantas preguntas que se le realizaron sobre la salida de Bale hacia la Premier League.

Asimismo, el francés no dio detalles sobre la salida y dio un elogio al futbolista, quien se cansó de ganar títulos en el Real Madrid.

“Se lo que ha hecho en este club Gareth y nadie lo va a quitar. Son cosas que pueden pasar por distintas circunstancias. De momento no está firmado y no puedo decir más, pero no hemos tenido problemas como algunos quieren, eso no ha pasado. Nadie va a discutir lo que hizo en el Real Madrid y, si hay algún cambio, le deseo lo mejor”, comentó.