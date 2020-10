Zidane le pidió a Aouar que se quedara en el Lyon un año más

Houssem Aouar estuvo muy cerca de cambiar al Olympique de Lyon por el Arsenal, sin emabrgo, el joven talento de 22 años no logró desembarcar en la Premier y ahora se convirtió en una prioridad para el Real Madrid.

Según información que publica OK Diario, Zidane es un profundo admirador del futbolista: ”De este futbolistas no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas”.

El entrenador francés llegó incluso a llamar al futbolista durante el mercado de fichajes para que aguantase un año más en Lyon y no cambiara de aires. El próximo verano, por tanto, será el momento para que el propio Real Madrid de un paso al frente en la contratación del futbolista cuya salida está tasada en 50 M€.