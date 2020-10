Zidane: «Los rumores sobre Mbappé no molestan»

El técnico del Real Madrid, Zinadine Zidane, dijo que “no le molesta” que su equipo sea vinculado con el fichaje del francés Kylian Mbappé.

«No sé si está justificado o no lo que se habla sobre Mbappé, pero no hay impacto porque siempre hay muchos rumores en torno al Real Madrid y no hablo en especial de él, sino de todos los jugadores en general. Los rumores no molestan ni influyen en el vestuario. La época de fichajes está terminada, tenemos este equipo para luchar por todo y es lo que vamos a intentar hacer«, aclaró en una rueda de prensa.

Zidane aseguró que está centrado en esta temporada 2020/21, donde los suyos tienen un calendario “muy apretado” y deberá apostar a la rotación de la plantilla.

“Hemos estado doce días sin catorce jugadores, pero entrenamos muy bien, los que fueron con las selecciones vinieron sanos que es lo más importante. Solo hemos tenido el entrenamiento de hoy”, declaró.