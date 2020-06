El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, elogió a su compatriota Karim Benzema y recalcó que él no comparte la ideología de que el 9 blanco tenga que anotar en todo momento.

El estratega señaló que para él es muy importante que un delantero centro se asocie mucho más en el juego grupal y no sea únicamente un ‘cazagoles’

«Creo que Benzema no ha cambiado mucho, lo único la edad y la experiencia. Como jugador es el mismo. Le gusta el fútbol, se asocia bien con todos con balón y lo que le interesa a los que están fuera es que el 9 del Madrid tiene que marcar. Yo no lo comparto porque Karim nos aporta mucho. Si mete gol mucho mejor, pero no me interesa un 9 que sólo mete goles y no aparece en el partido. Él tiene las dos cosas», añadió Zidane.