Zidane no confirma la titularidad de Karim Benzema para el derbi

Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, confesó que contará con el ‘9’ francés Karim Benzema para el derbi de este domingo, ante Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano.

Pese a estar contento con esta alta, el DT no reveló si usará al goleador como titular o lo pondrá en el banco de suplentes, luego que sufriera una lesión muscular. Por ello, Zidane admitió que “no lo arriesgará”.

Por otro lado, Zidane aseguró que hay un peligro de forzar al “Gato” para este compromiso, que es vital para encarar la recta final de LaLiga Santander, donde ambos clubes buscan el título liguero.

«Al final nosotros no vamos a arriesgar, no quiero. Si hay una duda no me gusta hacerlo porque el jugador se puede lesionar más, hacerse más daño y tenerlo fuera más tiempo. Se va a ver mañana la idea que tengo, pero los jugadores que van a jugar tienen que estar siempre al cien por cien», finalizó.