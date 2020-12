Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, sentenció que en ningún momento se ha sentido intocable en el conjunto merengue, por lo que está seguro de que podrá recuperar el nivel del equipo.

«Nunca he pensado que soy intocable, ni de jugador, entrenador ni como persona. Cada uno está para algo aquí y yo voy a vivirlo hasta el último día».

En declaraciones a la prensa este viernes, el estratega francés recordó que no es la primera vez que pasa por situaciones comprometedoras y que su idea siempre ha sido buscar las soluciones.

«Ya he pasado en el pasado por momentos complicados y siempre ha sido difícil. Ahora lo es, pero me siento fuerte para intentar encontrar soluciones. Mis jugadores me van a dar la oportunidad de hacerlo firmando un buen partido ante un gran rival».