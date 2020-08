Las personas querían respuestas y Zinedine Zidane estaba dispuesto a darlas. En conferencia de prensa, el entrenador del Real Madrid reveló la razón por la que no fue convocado Gareth Bale para el partido contra el Machester City.

«Al final se dicen muchas cosas. Y nosotros tenemos una relación de respeto, de entrenador a jugador. Eso está claro. La única cosa, y es una conversación personal, la única cosa que te puedo decir es que él ha preferido no jugar. Nada más. Y el resto queda entre él y yo».

A pesar de soltar la razón, alegando una decisión personal por parte del galés, aún se cuestiona el porqué Bale prefirió no ser convocado a un partido tan importante como el de vuelta de octavos de final de la Champions.

A pesar de que fue preguntado nuevamente sobre si el motivo de su baja no es técnico, sino personal, Zidane reafirmó: «Sí. Ya he contestado antes para decir lo que es la situación. El resto es una conversación entre el jugador y el entrenador, y no voy a contar nada«.

Declaraciones y acciones que dejan ver que los días de ‘El expreso de Cardiff’ dentro del conjunto merengue están contados.