¿Zona de confort? Klinsmann le lanzó un duro dardo a los jugadores mexicanos

Jurgen Klinsmann, exseleccionador de Estados Unidos, le mandó un claro mensaje a los jugadores mexicanos y los señaló de no buscar salir de su zona de confort para llegar a Europa.

«Creo que los jugadores mexicanos tienen que desafiarse más a sí mismos, salir de la zona de confort y tratar de demostrar que pueden competir con los mejores jugadores del mundo. Y los mejores jugadores del mundo están en Europa. Es tan simple como eso. Y si no sale, no hay problema. Vuelve a casa y continúa. No hay problema».