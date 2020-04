El piloto mexicano de la Escudería Racing Point, Sergio ‘Checo’ Pérez, aceptó reducir su salario de manera voluntaria, ante la terrible crisis que ha dejado el Coronavirus.

Foto vía Twitter

La información fue confirmada por la cadena de televisión británica BBC,

donde también se comentó que además del azteca, su compañero de equipo

Lance Stroll, también reducirá sus ganancias.

«Los conductores Sergio Pérez y Lance Stroll, hijo del multimillonario dueño del equipo, Racing Point, Lawrence Stroll, decidieron recortar su sueldo voluntariamente».

Pero los pilotos de la escudería Racing Point no fueron los únicos que sufrieron recortes, pues los corredores de Williams, George Russell y Nicholas Latifi, tuvieron una reducción del 20% al igual que los directivos.

La temporada 2020 de la Fórmula 1 sigue detenida y de no empezar,

los equipos no recibirán ingresos; adicionalmente, varios contratos de

patrocinio se están renegociando, pues no se correrán las 22 carreras habituales.