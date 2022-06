‘Checo’ Pérez se disculpó por los videos que lo muestran en mal estado y de fiesta

El piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez, ofreció disculpas respecto a los videos en los que se lo ve festejando visiblemente alcoholizado, luego de ganar el GP de Mónaco y renovar con Red Bull. El tapatío publicó en sus redes sociales, arrepentido y asegurando que dichas imágenes no lo representan como persona.

Sergio Pérez expresa su opinión sobre los videos que circularon de su festejo después de su víctoria en Mónaco. Ofrece disculpas a quien le haya incomodado y agradece el cariño de quienes le siguen apoyando. pic.twitter.com/r6wT9AiZTv — 【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) 3 de junio de 2022

«He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una mala fiesta«, señaló Pérez en su cuenta Instagram.

«La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor», añadió el piloto mexicano en su disculpa pública.

«No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momento que vivimos como familia. Gracias a todos por su cariño, y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere, porque esos videos no me representan en absoluto«, cerró Sergio Pérez, quien marcha 3ro en el Mundial 2022 de la F1.

Estos son los videos de la polémica, luego de que el hombre de Red Bull se consagrara en el mítico circuito de Montecarlo: