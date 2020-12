‘Checo’ Pérez será piloto de la escudería Red Bull para el 2021

El piloto mexicano Sergio Pérez, mejor conocido como ‘Checo’, fue anunciado como nuevo integrante de la escudería Red Bull Racing para la temporada 2021.

ICYMI: @SChecoPerez will race alongside @Max33Verstappen in the 2021 #F1 season 🇳🇱🇲🇽 #HolaCheco

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020