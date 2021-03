‘Checo’ Pérez ya conoce su puesto de salida en el GP de Baréin

El piloto mexicano Sergio Pérez, mejor conocido como “Checo”, fue eliminado en la Q2 para el Gran Premio de Baréin, primera carrera de la temporada 2021 y ya conoce su puesto en la parrilla de salida para este GP.

De esta manera, el oriundo de Guadalajara que cuenta con 31 años, saldrá en el undécimo lugar de esta carrera que se disputará en el circuito de Sakhir.

Esta será la primera carrera para “Checo” con esta escudería, Red Bull, por la cual firmó para esta temporada de la Fórmula Uno.

El azteca fue eliminado con un tiempo de 1:30.659, es decir, 6.5 décimas más lento que el español Carlos Sainz, de Ferrari.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️

A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/g9UABr1EK2

— Formula 1 (@F1) March 27, 2021