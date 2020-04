El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, envió un emotivo mensaje para todo su país natal en la delicada cuarentena por el Coronavirus.

En su cuenta de Twitter, el corredor de la Escudería Racing Point, en el que invitó a todos sus compatriotas a cuidar de las familias y a seguir los consejos médicos para pronto «volver a la pista» y hacer sus respectivas labores.

«Les quiero enviar un poco de energía positiva para México, a través de este mensaje. Cuidemos a nuestras familias. Sigamos el consejo de los profesionales de la salud. Saldremos juntos de esto, lo vamos a ganar. Muy pronto estaremos en la pista, en nuestros lugares de trabajo haciendo lo que amamos».

En el mismo mensaje, Pérez reveló que lo más difícil ha sido cuidar a sus pequeños, pero pidió que disfrutaran de las familias e incluso pidió que le enviaran propuestas para mantenerlos ocupados.

Para finalizar, el piloto de la Escudería Racing Point invitó a todos los seguidores del equipo a mantenerse en casa, pues pronto volverán a verse.

«Espero ver pronto a todos los fans del equipo. Mientras por favor manténganse a salvo en sus hogares. Les envío un abrazo».

From @SChecoPerez to each and every one of you – stay safe, stay healthy, stay positive ❤️

[oh, and any childcare tips welcome 😂] pic.twitter.com/c2YmDC2coC

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) April 1, 2020