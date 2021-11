El piloto español de Alpine, Fernando Alonso, alabó el gran ambiente que se vive en el Gran Premio de México, donde confesó que es una “pista divertida”.

Este Gran Premio está pautado a disputarse el próximo domingo, 7 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Actualmente, el Mundial del 2021 es liderado por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, con 287.5 puntos; mientras que, en el segundo lugar está el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, con 275.5 unidades.

Our Mexico poster but make it ✨ animated ✨#MexicoGP pic.twitter.com/caeXgBXlKx

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 1, 2021