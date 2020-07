Los organizadores de la Fórmula 1 anunciaron que incluyeron otras dos carreras más al calendario de la temporada 2020 que ya contaba con ocho.

Según un comunicado emitido por la dirección se agregaron los Grandes Premios de la Toscana y de Rusia que se correrán en el mes de septiembre, lo que agranda el calendario a 10 válidas.

Específicamente, el primer fin de semana de septiembre verá la acción del GP de Italia que se correrá como tradicionalmente se hace en Monza y al siguiente fin de semana, es decir, para el 13 de septiembre, se correrá el Gran Premio de la Toscana en Mugello. Por su parte, el Gran Premio de Rusia se realizará dos semanas después, para el 27 de septiembre, en el circuito del Anillo Olímpico de Sochi.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020