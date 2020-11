Fórmula 1: GP de México del 2021 ya tendría fecha provisional

El campeonato 2020 de la Fórmula 1 ha ido tan bien que ya la Organización Mundial reveló el calendario provisional para el año que viene, donde está incluido el GP de México.

Y es que la carrera realizada anualmente en el Circuito Hermanos Rodríguez se realizaría en principio el fin de semana del 31 de octubre del 2021.

La campaña, momentáneamente, comenzará con 23 grandes premios el 21 de marzo en Melbourne, Australia, y va a concluir el 5 de diciembre en Abu Dhabi.

Además, también harán paradas para competir en Bahréin, China, España, Mónaco, Azerbaiyán, Canadá, Francia, Austria, Reino Unido, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, Rusia, Singapur, Japón, Estados Unidos, Brasil y Arabia Saudí.

Pero todavía está por verse la sede de la cuarta válida, que está programada para el 25 de abril.

BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW

— Formula 1 (@F1) November 10, 2020