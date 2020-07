Tantos protocolos de prevención en todo este tiempo para su regreso no evitaron que la Fórmula 1 tuviera contagiados por el Coronavirus.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dio a conocer a través de un comunicado que dos miembros de la máxima competición, de quienes no revelaron la identidad o cargos, fueron los diagnosticados en las pruebas realizadas entre el fin de semana pasado y esta semana, en la víspera del Gran Premio de Hungría.

«La FIA y la Fórmula 1 pueden confirmar que entre el viernes 10 de julio y el jueves 16 de julio, se realizaron 4 mil 997 pruebas de COVID-19 en pilotos, equipos y personal. De esos test, dos personas dieron positivo. Ambos individuos no estaban presentes en el GP de Austria, y fueron retiradas de las operaciones y aisladas. Se efectuó un rastreo de contactos cercanos, que también fueron aislados«.

