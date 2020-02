Gran Premio de China fue suspendido por el coronavirus

El Gran Premio de China de la Fórmula 1 fue suspendido a causa del coronavirus que ha afectado a la población asiática y que se ha convertido en un problema de salud mundial. La carrera estaba pautada para el 19 de abril pero la Federación Deportiva de Shanghái ha decidido suspender todos los eventos deportivos en el cronograma.

Con esta, ya son dos competencias del mundo del motor que se ven afectadas por la epidemia ya que previamente el E-Prix de Fórmula E, programado para marzo, fue aplazado.

«Todos los eventos deportivos se suspenderán en Shanghái hasta que haya terminado la epidemia del coronavirus, así el Gran Premio de China no se celebrará este abril», explicó comunicado de la entidad deportiva local, sin embargo la Federación Internacional de Automovilismo no ha expresado su postura al respecto.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished!So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG

— QIAN Jun (@ChinaF1Journo) February 5, 2020