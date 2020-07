Por segunda semana seguida se corrió la Fórmula 1 en Austria, donde la Mercedes volvió a llevarse una victoria pero con Lewis Hamilton en el GP de Estiria.

El piloto británico partió desde la pole y ganó una carrera que dominó a placer de punta a punta, sacando una enorme diferencia de +13.719 segundos al segundo puesto ocupado por su compañero de equipo Valteri Bottas y +33.698 segundos a Max Verstappen en el tercer lugar.

Una carrera que se vio ensuciada en la primera vuelta, cuando Charles Leclerc cometió una terrible novatada al intentar colarse por dentro de su compañero Sebastian Vettel en una curva en la que no había lugar, generando el accidente que rompería el alerón trasero del alemán y la parte trasera del piso del monegasco y que sacaría a ambos de acción.

Con los tres líderes escapados la atención se centró en las peleas de la cuarta a la octava posición, pues del noveno al lugar 15 perdieron una vuelta y el 16 y 17 dos, por lo que Albon, Norris, ‘Checo’ Pérez, Stroll y Ricciardo eran los que podían poner emoción a la segunda válida del campeonato y lo hicieron, aunque no generaron mucha empatía.

El corredor mexicano terminó en el sexto peldaño tras llegar a +62.387 segundos detrás del líder y sumando ocho puntos que lo hacen llegar a 16 en estas primeras dos carreras.

Hamilton takes his 85th career win! He’s now just six wins behind Schumacher’s all-time record of 91. #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD

Con su victoria Hamilton es segundo en el campeonato, pues llegó a 37 unidades, seis por debajo de su coequipero que suma 43 con sus 18 obtenidos en Estiria. Mientras que la revelación en la lista es Lando Norris en la tercera colocación con 26 puntos.

DRIVER STANDINGS: ROUND TWO

The @MercedesAMGF1 drivers on top, with @LandoNorris in P3 after two race weekends in Austria 🏆#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/a0g31ZeIaP

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020