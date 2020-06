Pese a que la temporada 2020 de la Fórmula 1 sí se va a disputar, la propia organización anunció la cancelación al unísono de otros tres Grandes Premios.

Y es que a través de un comunicado los organizadores manifestaron que las carreras en Singapur y Azerbaiyán no se realizarán debido a que los tiempos para construir los circuitos no serán los suficientes, mientras que en Japón se debe a las fuertes restricciones de viajes.

«En Singapur y Azerbaiyán, los largos plazos necesarios para construir los circuitos urbanos hicieron imposible organizar los eventos durante este período de incertidumbre. En Japón, las restricciones de viaje también llevaron a los promotores a decidir no continuar con la carrera».

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e

— Formula 1 (@F1) June 12, 2020