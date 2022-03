La Fórmula Uno cancela su contrato en Rusia

La Fórmula Uno confirmó, este jueves, que canceló su contrato con Rusia (que estaba vigente hasta 2025) y no habrá más Gran Premio en dicha nación.

Esta competición, una de las más importante del mundo automotor, confirmó esta noticia en sus redes sociales.

En el venidero mes de septiembre, en Sochi, se disputaría la edición del Gran Premio de Rusia 2022, que fue suspendido hace varios días; sin embargo, con esta dura noticia, se confirma que no habrá más GP en la nación euroasiática.

Formula 1 has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoterhttps://t.co/67IUOS3nhl

— Formula 1 (@F1) March 3, 2022