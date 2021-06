Leclerc logra la ‘Pole’ para el GP de Azerbaiyán

El piloto monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, conquistó la ‘Pole’ para el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este domingo en Bakú.

Leclerc será el primero en salir en el circuito urbano de la ciudad antes mencionada.

Con un tiempo de un minuto, 41 segundos y 218 milésimas, fueron suficientes para que el piloto de Ferrari fuese el más veloz de este sábado, por encima del séptuple campeón Lewis Hamilton, de Mercedes, que estará en el segundo lugar.

Por su parte, Max Verstappen, de Red Bull, estará en el tercer lugar; mientras que, Pierre Gasly (Alpha Taurí), irá en la cuarta casilla de la parrilla. Un poco más abajo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, en la séptima plaza.

Este Gran Premio será el sexto de la temporada 2021.

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁

Four different teams in the top four grid positions 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/6spQypuepz

— Formula 1 (@F1) June 5, 2021