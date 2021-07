Lewis Hamilton logra la ‘Pole’ para el GP de Hungría

El piloto británico Lewis Hamilton, de Mercedes, logró la ‘Pole’ para el Gran Premio de Hungría, que se disputará este domingo, 1 de agosto.

El séptuple campeón del mundo saldrá en el primer lugar de la parrilla para esta carrera, que se disputará en Hungaroring, muy cerca de Budapest.

Hamilton, que cubrió la pista en un minuto, 15 segundos y 419 milésimas, significó un nuevo récord para él, quien logró las 101 ‘Pole’ en la categoría reina del automovilismo.

En el segundo lugar saldrá el finlandés Valtteri Bottas; mientras que, Max Verstappen, de Red Bull, irá en la tercera casilla.

Asimismo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, irá en la cuarta plaza.

HAMILTON TAKES POLE IN HUNGARY!

He takes his 101st career pole, and he’ll line up alongside team mate Bottas in second, with Verstappen third#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/BNdlEqRlO4

— Formula 1 (@F1) July 31, 2021