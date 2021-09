¡Oficial! Ya hay fecha para el GP de Miami

¡Ya es oficial!

El Gran Premio de la Fórmula Uno en Miami ya tiene fecha y se disputará el fin de semana del 6 a 8 de mayo de 2022.

Este jueves, 23 de septiembre, la web oficial de la F1 confirmó esta fecha para este GP, que se realizará el segundo domingo del mes de mayo del venidero año.

Para esta carrera se contará con tres días (práctica del viernes, clasificación del sábado y carrera el domingo).

Por otro lado, la misma se disputará en el Autódromo Internacional de Miami, ubicada dentro del campus del Hard Rock Stadium (sede del Dolphins de la NFL).

Con esta sede confirmada, Miami se convierte en la undécima sede que haya tenido la F1 en Estados Unidos, luego de haber contado con: Circuito de las Américas, Phoenix, Dallas, Las Vegas, Detroit, Long Beach, Sebring, Indianápolis, Riverside y Watkins Glen.

— F1 Miami Grand Prix (@f1miami) September 23, 2021