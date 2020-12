Valtteri Bottas logra la ‘Pole’ en Sakhir

El piloto finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, fue el triunfador este sábado y logró la ‘Pole Position’ para salir en el primer lugar en el Gran Premio de Sakhir, en lo que será el penúltimo Gran Premio del Mundial de la Fórmula Uno, en su edición 2020.

Bottas logró la clasificación con un tiempo de 53 segundos y 377 milésimas en 3.543 metros de la pista.

El finlandés registró 26 milésimas menos que el piloto George Russell, quien está al mando del monoplaza de Lewis Hamilton, quien actualmente está aislado tras dar positivo por Covid-19.

Por su parte, el mexicano de Racing Point, Sergio “Checo” Pérez estará en el quinto lugar de la salida para este Gran Premio, al lado del ruso Daniil Kvyat, de Alpha Tauri.

Así será la parrilla de salida para este domingo:

Almost nothing in it at the top 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/hdAkmvxvms

— Formula 1 (@F1) December 5, 2020