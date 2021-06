Verstappen saldrá en el primer lugar para el GP de Francia

El piloto holandés Max Verstappen, de Red Bull, se quedó con la ‘Pole’ y saldrá en el primer lugar de la parrilla para el Gran Premio de Francia, que se correrá este domingo en el circuito de Paul Ricard.

Verstappen, quien es líder del Mundial de la Fórmula Uno en la vigente temporada, conquistó su quinta ‘Pole’ en la F1.

Con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 990 milésimas, el piloto recorrió el circuito de 5.842 metros. Por su parte, Lewis Hamilton registró 258 milésimas más que Verstappen y se quedó e el segundo lugar para este GP.

ASimimsmo, Sergio “Checo” Pérez estará en la cuarta plaza tras firmar un tiempo de 1:30.445 en Le Castellet.

El último será Lance Stroll, de Aston Martin, quien apenas registró 2:12.584; mientras que el piloto Yuki Tsunoda de AlphaTauri se fue contra los muros este sábado.

Q3 CLASSIFICATION

Q3 CLASSIFICATION

Your final order from qualifying in Le Castellet!

