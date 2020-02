25 datos y reflexiones sobre la MLS en su 25 aniversario

Este fin de semana arranca la temporada 25 de la Major League Soccer. La liga de fútbol de mayor nivel de Estados Unidos arriba al cuarto de siglo, con una evolución muy favorable, muy distinta a la versión primitiva de 1996.

La MLS nace con la intención de aprovechar el impulso de la disciplina recibido por la organización del Mundial USA 1994. Sin embargo, el arranque fue lento y fue visto como el hermano pobre y feo de los deportes gringos.

Sin embargo, a medida que se separaban de las identidades del deporte norteamericano y se empezaba a asemejar al fútbol que se practica en el resto del mundo, el espectáculo mejoró considerablemente.

Sumado al interés de los millenials por el fútbol en sí, hoy, es un torneo que convoca a millones de personas, con estadios llenos y con mucho dinero en publicidad. Es una liga que ha crecido y que promete no detenerse.

1-No todos sobreviven

Hay tres equipos que desaparecieron a lo largo de los 25 años de MLS: El fundador Tampa Bay Mutiny (1996-2001), Miami Fusion (1998-2001) y el recordado Chivas USA (2004-2014). Otros fundadores simplemente se transforaron: Dallas Burn a FC Dallas, NY Metrostars a NY Red Bulls, Kansas City Wizards a Sporting Kansas City y San José Clash a San José Earthquakes.

2-Primera etapa de la MLS

Aprovechando el boom del Mundial de Fútbol USA 1994, se pretendió sacar rédito de una liga de fútbol profesional. Sin embargo, se pensó que solo con la llegada de algunas figuras en el ocaso de su carrra (Carlos Valderrama, Hristo Stoitchov, Lottar Matheus) se podían llenar estadios y ser rentables. No era una marcada cultura de fútbol: se veía claramente que eran un vecino lastimero en estadios de fútbol americano, estaban los shoot outs (sustituyendo los penales), el reloj iba en cuenta regresiva y se pausaba como en el baloncesto y evidentemente, pisando el nuevo siglo produjo una contracción económica y la apatía del público.

3-Segunda etapa: las estrellas

La llegada de David Beckham en 2007 aún en plenitud de facultades le dio un nuevo aire. Mayor competitividad. Otros grandes jugadores como Cuauhtémoc Blanco del Club América, firmado con el Chicago Fire, y Juan Pablo Ángel, proveniente de Aston Villa, le añadieron interés y competitividad. Nacía el concepto del «jugador franquicia». En un futuro llegaron Guillermo Barros Schelotto a Columbus Crew, Fredrik Ljungberg a Seattle Sounders FC, Wayne Rooney a DC United, Kaká a Orlando City SC, Juninho, Steven Gerrard y Zlatan Ibrahimović a Los Ángeles Galaxy además de Thierry Henry y Rafael Márquez a New York Red Bulls y David Villa y Lampard a New York City FC.

4-Tercera y actual etapa: el club de fútbol

El público se acerca y se identifica más con los equipos de su ciudad. Y se empieza a trabajar en algo muy importante: la Cantera. MLS empieza a ser exportador, de a poco. Se empieza a fichar jugadores jovenes, con proyección y que puedan ser vendidos, como Alphonso Davies. Con público, ingresos y un módelo deportivo interesante, la MLS atraviesa su mejor y más sensato momento. Parece que se terminó de entender de que va el negocio.

5-Don Garber, el hombre fuerte

Tras 16 años en la NFL, finalizado su mandato como vicepresidente/Director General de NFL Internacional, donde supervisó todos los aspectos del negocio (marketing, derechos de TV, etc), en 1999 es nombrado comisionado de la Major League Soccer. Luego de 20 años, a sus acertadas decisiones, se puede hablar de un exponencial crecimiento del producto soccer. Es muy respetado por todos los propietarios de equipos.

6-No más de 30

Luego de años de expansión, el miércoles Don Garber dejó claro que con 30 equipos será suficiente para un buen espectáculo. Para 2021 entrarán Austin y Charlotte y en 2022 se cierran los 30 equipos con Sacramento y St. Louis. “La siguiente etapa en la MLS es centrarnos en derechos de transmisión y mejorar ingresos, para poder competir con las mejores ligas del mundo”, señaló el comisionado.

7-Evolución del Juego de las Estrellas

Aunque es exitoso en otros deportes, en el fútbol un Juego de las Estrellas no llega a ser tan emocionante como un clásico, por ejemplo. En MLS le han dado vuelta cada año y para esta ocasión, las MLS All-Stars se enfrentarán a las Estrellas de la LIGA MX, el 29 de julio en el Bank of California Stadium en Los Ángeles. El partido será la culminación de una semana de experiencias y eventos que se llevarán a cabo en Los Ángeles, y que mostrarán la cultura futbolística única de Norteamérica, incluyendo una serie de conciertos y fiestas, el MLS All-Star Skills Challenge y el MLS Innovation Showcase.

8-No han dado el golpe internacional

Desde que existe la MLS solo dos equipos han ganado la Concachampions: DC United en 1998 y Los Ángeles Galaxy en 2000. El dominio mexicano en la zona es absoluto: 35 títulos ganados por dos gringos, más seis de Costa Rica y tres de El Salvador. Si bien muchos equipos MLS son más estables en lo económico y tienen mejor plantilla que muchos mexicanos, no han podido dar esa campanada continental que en estos tiempos, pudiera tener onda expansiva al Mundial de Clubes. “En Estados Unidos, el campeón de la MLB o de la NFL recibe el mote de World Champion. En la cultura deportiva no tiene que demostrar nada a más nadie. En el fútbol, que debes ganar en casa y luego hacerlo en tu continente, no se ha arraigado la cultura internacional”, reflexionó en una entrevista el DT campeón y ex delantero estrella, Gianni Savarese.

9-Kyle Beckerman, el hombre MLS

Hay jugadores franquicia por equipo, pero por liga, si hablamos de la MLS, hay un hombre: el mediocampista Kyle Beckerman. Hoy tiene 37, pero de los 25 años de “soccer”, él está por disputar su temporada 21, siendo el hombre record del circuito con 463 partidos y contando, más 44 goles. Va a la caza del histórico Nick Rimando, que tiene 482, ya retirado. Tras tantos años, su vida profesional se resume en tres equipos: el desaparecido Miami Fusion (2000-2001), Colorado Rapids (2002-2007) y Real Salt Lake, que está desde 2007 hasta estos días. Fue internacional gringo, con 59 juegos y un gol.

10-Expansión en mercadeo

El año pasado, al ver que son las dos más fuertes de la zona Concacaf por lejos, Liga MX y Major League Soccer acordaron hacer la Leagues Cup. Para 2020 ocho equipos mexicanos y ocho MLS se disputarán el título entre el 21 de julio y 16 de septiembre. La MLS no parará, así que esos equipos clasificados deben esforzarse al máximo. Ante los constantes fracasos en la Concachampions, esta es una buena manera de hacer ruido internacional. Aunque ya la primera edición la ganó un mexicano (Cruz Azul) a otro mexicano (Tigres).

11-Equipos valiosos y con ganancias

Según un estudio de Forbes de 2019, un equipo promedio de la MLS tiene un valor de 313 millones de dólares, incluyendo nómina, infraestructura y valor de marca. El más valioso es Atlanta United, con un valor de 500 millones de dólares (y una ganancia neta en 2019 de 70 millones de dólares) y el menos es Colorado Rapids con 190 millones (y unos ingresos netos de 18 millones). En el año 2000, el promedio de valor de un equipo era de 27 millones y todos daban pérdidas. Los equipos MLS crecieron un 30% más que en 2018, superando en porcentaje de crecimiento y valor a todas las ligas profesionales de Estados Unidos: NBA (13%), NFL (11%), MLB (8%) y NHL (6%). Claro, la mayoría de estos equipos de esta ligas son más valiosos, pero llama la atención el crecimiento anual de la MLS.

12-Landon Donovan, el Capitán América

El ídolo de la selección gringa es un referente de la Major League Soccer. Es líder histórico con 136 asistencias y por largo rato, el mejor goleador de la historia con 145 dianas, hoy superado por Chris Wondolowski (159). Su experiencia en Europa (Inglaterra y Alemania) le sirvió en nueve temporadas y otra adicional en Los Ángeles Galaxy, donde construyó su leyenda en la MLS. Tuvo una breve estadía en San José.

13-Franquicias revalorizadas

En 2007, la primera vez que se cobró la “Expansion Fee” (tasa de expansión) al FC Toronto le pidieron (aparte de los requisitos para un buen espectáculo) 10 millones de dólares. Para 2021, Charlotte pagará un “expansion fee” de 321 millones de dólares. Nashville, que debuta con Miami este año, pagó 150 millones. Hay excepciones, como la de Miami, que en un acuerdo en su fichaje con LA Galaxy, Beckham acordó en 2007 que podría comprar una franquicia más adelante por 25 millones de dólares.

14-El oro está cerca: nuevo acuerdo y Mundial

La MLS ha hecho un llamado a sus equipos: no negocien ningún derecho de transmisión hasta que en diciembre de 2022 termine el contrato con ESPN, Fox y Univisión. En este momento, la liga recibe por derechos de TV 90 millones de dólares, pero en el nuevo contrato y con el Mundial de 2026 por disputarse, el monto de pago por derechos se podría multiplicar por diez. En Estados Unidos le llaman “La Mina de Oro”.

15-LA Galaxy: Fundador y ejemplo

El Galaxy ha sido el modelo de éxito de la MLS desde la fundación de la liga en 1994. El club nunca se ubicó fuera de los seis primeros en la asistencia promedio a los juegos en casa, y genera $ 5,5 millones a partir de los derechos de los medios locales (no contrato nacional). El Galaxy también ha sido la pista de aterrizaje preferida para algunos de los nombres más importantes del fútbol, ​​desde David Beckham hasta Zlatan Ibrahimovic, para hacer su debut en Estados Unidos. Es una estrategia que vale la pena: Ibrahimovic ha tenido la camiseta más vendida de la liga durante dos años consecutivos según cuenta Forbes, y el Galaxy ha tenido al menos una de las cinco camisetas más populares de la liga en todas las temporadas desde 2012. También es el ganador, con 5 MLS Cups.

16-El año de los anunciantes

Para 2020, la MLS tendrá más socios (patrocinadores) que nunca: 24 marcas serán «socios blue chip», desde Adidas que acompaña desde el inicio en 1996, hasta bebidas alcoholicas, como el ron. Hay un crecimiento en este rubro importante.

17-Sin descensos, el mejor negocio

MLS, al igual que sus pares en otros deportes (MLB, NBA, NHL, NFL), se maneja con un sistema de franquicias, sin ascenso o descenso deportivo. Esto garantiza el buen manejo económico al no tener equipos con deudas, malos manejos, falta de infraestructura y otros elementos que afecten el espectáculo. A pesar de que la FIFA invita a sus afiliados a usar sistemas de ascenso y descenso por el bien del espíritu deportivo (y alguna vez le habrá enviado algún mensaje invitándolos a cambiar de parecer), MLS pasa de largo. Claro, es Estados Unidos y es un país que pocos se atreven a tocar. A saber, solo en Australia y Nueva Zelanda se manejan de la misma manera, aunque a ellos sí los han presionado para cambiar su sistema.

18-Cada vez más canchas de “soccer”

¿Recuerdan esos partidos de los noventa, donde sobre las rayas de las yardas de fútbol americano se trazaban, de color amarillo, las áreas de fútbol? Eso ha cambiado. Apenas 8 de los 26 clubes de la MLS en 2020 no tendrán estadios específicos para el fútbol; Nashville, Cincinnati, Atlanta United, Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders, Minnesota United y New York City FC son los clubes que juegan en terreno compartido con otras disciplinas, generalmente fútbol americano.

19-Plan de dominación mundial

Tras un inicio tímido, donde solo se transmitía para un público cautivo en Estados Unidos (y curiosos en Latinoamerica a través del cable), hoy se bate un récord: Para 2020 este torneo se verá en 190 países.

20-De los mejores promedios

Según los estudios propios de la MLS, el promedio de asistencia de la MLS en 2019 fue de 21.000 espectadores en la ronda regular, siendo la 9° liga del mundo con mejor promedio de asistencia y superando en rondas regulares a la NBA y NHL. En Play off, la asistencia se incrementó a 30.500 por juego.

21-Bruce Arena, el «Mister»

Arena, aparte de ser un DT iconico para el fútbol de Estados Unidos, es el técnico más ganador de la MLS, en cinco ocasiones: 1996, 1997, 2011, 2012 y 2014. Ganó las dos primeras ediciones del evento con DC United y sus tres últimas conquistas fueron con LA Galaxy.

22-Liga cosmopolita

Para 2020, en la MLS habrá representación de 75 países. De todas partes del mundo llegaron jugadores a este torneo, con una fuerte influencia latina: Son 14 mexicanos, muchos de ellos llegados directamente de la Liga MX. De esa liga, «saltaron» 10 jugadores a la MLS para 2020, la mayoría de buen nivel.

23-La liga con más posibilidades

En la MLS se jactan de que desde el día uno, cualquier hincha puede soñar con ver campeón a su equipo. En los últimos 13 torneos, han sido 10 los distintos campeones. Contrarios a las hegemonías europeas, donde 3 o 4 dominan el panorama. En algunos países uno o dos. Esto es producto de las limitaciones salariales y otras medidas que se toman para hacer todo más equitativo.

24- La más goleadora del mundo

En MLS se comparan con grandes torneos y se denominan «la liga más goleadora del mundo» al promediar 2.97 goles por juego en los últimos cinco años. Va por encima de la Bundesliga (2.88), La Liga y Serie A (2.72), la Premier (2.76) y la Liga MX (2.66). Claro, esto quizá no sea algo necesariamente bueno, también puede hablar de defensas endebles.

25-El deporte de los millenials

Según un estudio de Gallup, actualmente, junto al baloncesto, el fútbol es el deporte que prefieren ver los norteamericanos jóvenes en segundo lugar de preferencias, ambos con un 11%, por detrás del fútbol americano, que gana con un abrumador 37%. El estudio fue hecho en personas con un rango etario ente 18 y 34. Entre los menores de 18 años, se mantiene la tendencia.