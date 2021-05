10 claves en los negocios de David Beckham, el cumpleañero del día

Hoy cumple años un gran ídolo global, posiblemente el que más euforia ha despertado en las damas. David Beckham, un gran pateador de tiros libres que ha sabido también como cobrar cuantiosas sumas de dinero, estando dentro o fuera del campo.

Un estudio de Financial Times, dice que Dave es el atleta retirado más cercano a ganar la cifra que Michael Jordan obtiene anualmente por sus inversiones e imagen. El ex Chicago Bulls supera los cien millones de dólares, pero el volante británico no se queda atrás al haber recibido 75 millones de dólares (2018) y tener una fortuna valorada en 900 millones de euros.

¿Cuál ha sido su clave? ¿Ser solo una cara bonita y un gran jugador? A sus 46 años, luego de haber recorrido el mundo como futbolista e imagen publicitaria, repasamos cuales han sido las claves de su éxito económico.

1-Explotar su imagen

En la transición del Manchester United al Real Madrid, David Beckham se dio cuenta que por su talento como futbolista y su apariencia física, era muy demandado para la publicidad. Ya en el equipo blanco, de la mano de Florentino Pérez, entendió de lleno la cantidad enorme de dinero que podía generar siendo imagen de productos, ingresos que varias veces, superaron lo que recibía por su profesión deportiva. Aún a sus 46 años, sigue explotando su faceta de modelo, lo que le reporta varios millones de dólares al año.

2-David Beckham entendió los nuevos mercados

Su transición al Real Madrid “marketinero” de Florentino Pérez se da un momento peculiar de la humanidad y el fútbol: Internet en auge, televisión por cable, globalización… al igual que el presidente del Real Madrid, entendió que había más dinero en mercados hasta ese momento exóticos como el mundo árabe, Japón, China que en el entorno tradicional de las grandes ligas europeas. Fue el primer futbolista en explotar de lleno su marca en Asia y eso le ha rendido frutos hasta hoy, donde mantiene inversiones importantes y rentables.

4-Detrás de un gran hombre…

Dice el refrán, hay una gran mujer. El crecimiento empresarial de David Beckham, va también muy de la mano de su esposa, Victoria, quien no solo se limitó a su carrera de artista (exSpice Girl), también evolucionó como empresaria de la moda, publicidad y venta de derechos de imagen. Entre los dos levantaron Beckham Brand Holdings, que a partir del año pasado es 100% de la pareja luego de comprar por 50 millones de dólares el 44% perteneciente a un amigo de la familia: Simon Fuller, creador de las Spice Girls.

5-Fichar por la MLS

Prometimos no hablar de sus ingresos deportivos, y lo haremos. Fichar por la MLS fue una de sus mejores inversiones, más allá del salario enorme que se requirió (e incluso tuvo que intervenir la liga para financiarlo), pues en sus cláusulas de contrato había oportunidades de negocio, como tener la oportunidad de comprar una franquicia de la MLS por la “baratija” de 20 millones de dólares cuando al día de hoy, ya rozan los 1.000 millones. En segunda instancia, llegó a Los Angeles Galaxy y esa ciudad es una de las más importantes de Estados Unidos, así que también pudo invertir y tener activos en esa ciudad, y a partir de ahí, conquistar Norteamérica.

6-Abrirse paso a través del fútbol

Y si bien como futbolista aprendió que se pueden hacer alianzas económicas de mucha importancia, el aprendizaje le quedó luego de retirado. Aprovechando la “ganga” de lo explicado en el punto anterior, fundó el Inter de Miami, el nuevo club de la MLS. Miami es una ciudad con potencial y la capital mundial de los cruceros. Así que David Beckham, ya anda oliendo el negocio del turismo, y claro, apalancado en la rentabilidad que le deje el equipo de rosado y negro. También logró hacerse con terrenos para desarrollar un estadio nuevo, que al final, es una inversión inmobiliaria. Todo en nombre del deporte.

7-Turismo y ocio

Y bien, lo dijimos, ya le había guiñado el ojo al turismo. Como ha anunciado él mismo a la publicación “Travel+Leisure”, va a abrir su propia cadena de hoteles. Lo hará con la cadena de casinos Sands. El proyecto de Beckham se llamará ‘The Londoner’ y abrirá su primer establecimiento en Macao (China). La idea es instalar pequeñas urbes londinenses alrededor del -mundo.

8- Irse con las tendencias

Beckham siempre ha sabido bien dónde poner su dinero y suele ir un paso por delante del mercado en cuanto a sus inversiones. Así, el pasado mes de julio de 2020 pasó del terreno de juego real al virtual al fundar su propia compañía de eSports, llamada Guild. Con sede en Londres, invirtió en ella más de 27 millones de euros y espera que su valor supere los 110 en cinco años. El equipo virtual participará en videojuegos de FIFA, Fortnite y Rocket League.

9-Ir siempre a bolsa

Algo que ha sido característico en las inversiones de Dave, es colocar siempre acciones en la bolsa. La imagen de Beckham, su aura de empresario apuesto y triunfador da esa tranquilidad a los inversionistas para colocar su dinero en sus proyectos. No en vano, su fortuna está valorada por 900 millones de euros, según Forbes.

10- David Beckham hasta con la marihuana

Bajo el nombre DB Ventures, la empresa que maneja todo su holding, ha comprado una participación de la empresa Cellullar Goods, que está desarrollando el uso del cannabis en productos para cuidado de la piel y para la recuperación física de deportistas.