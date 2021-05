10 cosas que le han pasado a Iker Casillas, el cumpleañero del día, desde su retiro

Parece que fue más tiempo, pero aún no se cumple el año de su retiro. Iker Casillas, que hoy llegó a 40 años ha vivido de todo en el pequeño lapso en la que puso punto y final a su carrera.

El día 1 de mayo de 2019 sufrió un infarto de miocardio durante el entrenamiento del F.C. Porto. El portero tuvo que ser hospitalizado, pero se recuperó sin problemas. Según los médicos, tenía obstruida la arteria coronaria derecha. ​ Mientras se recuperaba de dicha dolencia pasó a formar parte del cuerpo técnico del equipo luso.

El 4 de agosto de 2020 cayó en cuenta que no podía más y anunció su retiro formal del fútbol. Desde ese momento hasta hoy le ha pasado de todo: divorcios, emprendimientos, carrera política… Repasemos diez momentos del legendario portero español luego de su retiro.

1- Se divorció

La noticia más impactante luego de su retiro es el anuncio de su divorcio con Sara Carbonero, la protagonista de aquel beso apasionado que dio la vuelta al mundo luego de conquistar Sudáfrica 2010. Sara quedó en custodia de los niños, con un régimen de visitas bien flexible.

2-Se lanzó a la RFEF

Se mostró como candidato a la Federación Española de Fútbol y por su carisma y trabajo como futbolista, agrupaba varias simpatías y el clamor del público en general. Sin embargo, no se terminó presentando pues consideró que en época de pandemia “unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental. Hay que sumar y no dividir». Dejó claro que en una próxima ocasión lo intentaría de nuevo.

3- Fue infiel

Primero fue Sara Denez, una joven andaluza que además tiene pareja en la actualidad. Después se dijo que fue Nadia Alexandrova, una gerente del mundo automotriz que sedujo al arquero. Iker desmintió todo, pero según la feroz prensa rosa española, estos claveles fueron la causa de la ruptura de su matrimonio con Carbonero.

4-Premio As Leyendas

Iker Casillas se convirtió, luego de su retiro, en el jugador en recibir el premio “As Leyendas” del prestigioso medio español de forma más inmediata a su retiro.

5-Volvió a ser del Madrid

Florentino Pérez le reenganchó en el Real Madrid, no como arquero, sino como embajador de la marca y cabeza de la fundación Goal del Real Madrid.

6 Lucha por ser “normal”

«Yo lo único que quiero es ser anónimo», comentaba Iker antes del anuncio de su separación de Sara Carbonero. Su lucha por no ser noticia por alguna circunstancia simplemente ha sido en vano

7 –Prepararse para la gerencia

A Casillas no le atrae ser entrenador de fútbol, pero sí la alta gerencia deportiva. Por ello se ha estado formando desde antes de su retiro e intensificando sus estudios en el último año para lograr puestos de decisiones en el fútbol

8 Otro Infarto

El pasado 28 de abril, tres días antes de que se cumplieran dos años de su infarto, el exfutbolista volvió a sentir un fuerte dolor y que se le aceleraba el corazón. Afortunadamente no fue a mayores.

9- Investigaciones médicas

Después de haber sufrido el infarto al miocardio, la Fundación Iker Casillas destinó una sección especial al aporte del desarrollo del estudio médico de enfermedades cardíacas y en colaborar con personas con menos recursos afectadas del corazón, de la mano de Idoven, un star up español enfocado en tecnología cardiovascular.

10- Podría volver con sara

A pesar de la separación, tanto Sara como Iker mantienen una relación estupenda. Semanas atrás hemos visto como los protagonistas de la historia se han estado piropeando a través de las redes sociales y en el día de su cumpleaños, Sara le ha enviado una felicitación muy cariñosa. Se habla de una posible vuelta y que incluso, estarían pagando terapia para ello.