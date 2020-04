10 momentos polémicos de la carrera de Ricardo La Volpe

Extrañaremos a un técnico muy polémico, que aunque marcó un estilo de juego, lamentablemente será recordado por sus «locuras» fuera de la cancha, que de verdad fueron bastante extravagantes. Ricardo La Volpe ha decidido poner fin a su versión de estratega.

Cábalas, nepotismo, acoso sexual y muchas anécdotas que ilustrarán por décadas el imaginario del fútbol mexicano (donde se entregó de lleno el estratega argentino) marcaron su transitar, uno que no pasó desapercibido hasta que hace horas decidió retirarse de los banquillos a sus 68 años.

Escogimos 10 momentos para retratar lo que fue el lado «picante» del «Bigotón».

10.- Corbatas de dragones, testículos y otras cábalas

Las cábalas han acompañado a La Volpe y ha causado polémica por sus corbatas de dragones, recomendadas por un especialista de Feng Shui, que también lo asesoró en el Mundial de 2006. Tiene otras cábalas como dormir con la cabeza al sur, no saludar al rival antes del juego, llegar tarde en ciertos partidos. Y en 1991, con Querétaro, él lo hizo y obligó a sus jugadores a acariciar los testículos de una estatua de Rocinante, el caballo de Don Quijote, en sus visitas a La Comarca.

9.- Le aventó agua a la prensa en el Mundial de Alemania

Previo al juego contra Portugal, algunos fotógrafos se encontraban en el Jahnstadion cubriendo al equipo mexicano. Al término de la práctica Ricardo se acercó a algunos de ellos y los mojó. Pocos lo tomaron como una broma.

8.- «Chiquis» sí, Blanco no.

El histórico jugador mexicano aseguró que La Volpe le quitó su sueño mundialista en 2006, su cuarto mundial en fila, aunque Ricardo llegó a declarar que desde tiempo atrás ya tenía definido al plantel que iría a la justa. El bigotón declaró que quería incluir a su yerno Rafael “Chiquis”, porque no le gustaría que sus nietos cuando grandes le cuestionaran el no haber llevado a su padre.

7.- El “Me la pelan” a la prensa

Prensa que cubrió a México en el Mundial de 2006 asegura que en una ocasión Ricardo les dijo: “Desde hace tres años y medio me han dado, pero mírenme, sigo aquí, me la pelan”. Además, supuestamente habría apretado sus partes íntimas en aquel momento.

6.- Su bronca con Carlos Albert en televisión

Caliente discusión tuvieron hace unos años Carlos Albert y Ricardo La Volpe en televisión en torno al trabajo del “Bigotón” en la Selección Mexicana. Cuando estaban a punto de estallar, el técnico se levantó y salió del lugar en plena transmisión en vivo.

5- Eterno pleito con Cuauhtémoc Blanco

Se peleó con los grandes ídolos de la afición mexicana: Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco. Con este último, aparte del episodio mencionado, el lío nació según David Faitelson, cuando coincidieron en América, La Volpe le obligaba a escribir en hojas como castigo «La Volpe es Dios». Algo de cierto debe tener, pues tiempo después, «Cuau» le marcó un golazo al Atlas y fue a celebrarle de forma burlona y evidentemente revanchista frente al banquillo donde estaba el bigotón. Un historial de peleas que da para una novela de Televisa.

4- Su fracaso con Boca

Firmó su contrato a mediados de 2006. El DT Alfio Basile dejó el equipo muy fuerte y con dos títulos consecutivos para atender a Argentina en la Copa América y Lavolpe asumió. “Palermo cuando llegué me dijo: ‘Esto es Boca, Ricardo’. Tenía un sistema, una forma de jugar. No me voy a olvidar jamás lo que me dijo Palermo. Fue en el primer partido que dirigimos”, explicó el DT.

Una máquina diseñada para ganar no lo hizo y acusó a sus dirigidos por no apoyar su gestión y tener tribus fuertes. Los seguidores xeneizes no lo pueden ver ni en pintura.

3- Nos dejó plantados

Acá en FútbolSapiens, pactamos una entrevista con La Volpe en 2011 en la gustada sección «Pregúntale». Nuestros usuarios envían sus preguntas al postular la entrevista, muchas personalidades, como Hugo Sánchez o Jose Ramón Fernández, respondieron las inquietudes del público.

Dijo que aceptaba, dio su palabra y enviamos a un reportero a Guadalajara (con boletos y gastos pagos). Nuestro enviado esperó cinco horas, se le busco por teléfono, jamás atendió en toda la tarde. Fue alrededor de las 10 de la noche que dio una excusa fría: un negocio/evento de una hija. Dijo que le habíamos dicho otra fecha.

El único que nos ha dejado plantados en 9 años que existe la sección de «Pregúntale a…» dónde ustedes formulan las preguntas.

2.- El famoso “Podologate” en Chivas

La entonces podóloga de Chivas, Belén Coronado, lo acusó de acoso sexual y se armó un escándalo que le costó a La Volpe su salida de la institución. El proceso legal en contra de La Volpe aparente concluyó, la Fiscalía General de Jalisco recolectó pruebas y su veredicto no fue tan publicitado como el inicio del proceso, pues no halló culpable al DT. La presunta víctima siguió en Chivas y el argentino siguió su carrera como técnico.

1-El Lavolpismo

Todos estos 37 años dirigiendo lo hicieron de un nombre en el futbol mexicano, tanto que creó su propio estilo, «El Lavolpismo«, que es replicado por otros técnicos y al que Guardiola ha llegado a elogiar. Su filosofía va mucho de la mano del Menottismo argentino, con mucha posesión. También un buen trabajo en el achique, el famoso “central lavolpiano”, que da salida limpia y que requiere también un volante de primera línea de mucha técnica para evitar saltar líneas con pelotazos. Generalmente, todo con un 5-3-2

