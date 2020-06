10 reflexiones sobre el retorno del fútbol español

Este miércoles regresa el fútbol en España y al día siguiente en total forma la Primera División o La Liga, siendo la segunda de las cinco grandes de Europa en regresar, tras el atrevimiento alemán de reanudar su torneo en época de Coronavirus.

Como buenos latinos, en España aún se vacila con jugar con público o sin él. El desenlace, con doce fechas por delante promete estar un poco más entretenido en todos los niveles que su par germana y algunos hasta aprovecharán para hacer retoques en su estadio.

A muchos les hacía falta el regreso al ruedo de Real Madrid y Barcelona, aunque hay que decirlo, en los puestos de Europa hay bastantes sorpresas agradables.

Así que repasemos los puntos importantes del retorno del balompié ibérico.

I-El partido interminable

El fútbol español se reanuda este miércoles con el segundo tiempo del Rayo Vallecano-Albacete de la segunda división, que batirá récord del partido más largo de la historia: se suspendió el 19 de diciembre y se reanuda cinco meses y 26 días después. El motivo: ataques de la afición vallecana al jugador ucraniano Román Zozulia por simpatizar con ideologías ultraderechistas. El partido arrancará al minuto 46, con normas viejas (sin los cinco cambios, por ejemplo), y con un hombre menos para el Albacete pues el centrocampista Eddy Silvestre fue expulsado. Por cierto, Zozulia tendrá custodia especial. El partido se detuvo con 0-0 en la pizarra.

II-Temor de lesiones

«Llevamos tres meses sin competir y de repente jugaremos tres partidos por semana. Veremos cómo se van recuperando los jugadores, nos lo irá diciendo el tiempo y los partidos, pero pocos jugadores podrán jugarlo todo», reflexionó el técnico del Barcelona, Quique Setién. Por cierto, también soltó que la máxima estrella de la Liga, Lionel Messi, sufrió una contractura en el cuádriceps, y Suárez acaba de recibir el alta médica tras cinco meses de baja por una operación de rodilla. Ambos no verán los 90 minutos en la primera fecha.

III-¿Con público?

El fútbol español regresará, por los momentos, sin público. El Gobierno evalúa incorporar como máximo el 30% del aforo y en algunas ciudades, algo que ha incomodado a los directivos de los clubes que aseguran “o todos o ninguno”.

IV-Acción sin parar

Parecido al modelo de la liga de Portugal, en España habrá partidos todos los días hasta las jornadas finales. Técnicamente ningún equipo podrá jugar a menos de tres días de “separación”, pero se ha dividido el calendario para tener acción de domingo a domingo.

V-Aprovechando para remodelar

Si bien se va a jugar sin público, Levante (que se muda al Camilo Cano), Osasuna (jugará en El Sadar en plenas obras) y Real Madrid (se va a su Alfredo Di Stefano) aprovecharán esta circunstancia para trabajar con calma en la modernización de sus estadios.

VI-Más de cien futbolistas “libres”

120 futbolistas podrían no jugar las seis últimas jornadas pues terminan su contrato el 31 de junio. Más allá de las resoluciones de FIFA, sigue existiendo un vacío legal que puede afectar o beneficiar a futbolistas quienes pudieran estar en su derecho de no pisar el césped si tienen algún otro contrato. Dentro de esos 120 futbolistas está un número significativo de futbolistas cedidos. La mutual de jugadores invita a la negociación entre partes para evitar una estampida.

VII-Alivio publicitario

El Ministerio de Consumo español prohibió en el período de confinamiento la publicidad de casas de apuestas para evitar que la población más sensible tuviera problemas de adicción. Esto afectaba a Leganés, Valencia, Sevilla, Osasuna, Levante, Alavés, Granada y Mallorca. Pero esa medida ha sido suavizada y pueden utilizar sus uniformes con patrocinio, pero en otros espacios sí habrá algunas restricciones. Esto hubiese significado un golpe económico adicional a los clubes mencionados.

VIII-Mejor 300 que 1000

Al no contar con público, los equipos del fútbol español perderían 300 millones de Euros por concepto de venta de entradas y otros consumos vinculados a la presencia de aficionados en el estadio. Pero de no reanudar el torneo, se perderían 1000 millones de Euros, quebrando a los equipos más pequeños.

IX-Peleado en todos los ámbitos

Contrario a la Bundesliga, que no duró tres jornadas para empezar a aburrir con otra coronación virtual del Bayern Múnich, la lucha por la cima está reñida entre Barcelona (líder, 58) y Real Madrid (56). Para puestos de Champions y Europa hay apenas cinco puntos entre el tercero, Sevilla (47) y el séptimo, Valencia (42). Queda ver si mantienen su ritmo sorprendente Real Sociedad (cuarto, 46) y Getafe (quinto, 46). Recién en el sexto lugar aparece Atlético de Madrid con 45. Hacia el infierno, también hay emoción. El colista Espanyol (20) parece sentenciado. Pero Leganés (penúltimo, 23), Mallorca (25), Celta (zona segura, 26), Eibar (27) y Valladolid (29)lucharán para mantenerse en primera.

X-Jornada de derbis

Más allá de que la mayoría (en especial villamelones) tendrán sus ojos en lo que haga Real Madrid (vs Eibar) o Barcelona (vs Mallorca), el torneo arranca con el derbi sevillano entre Sevilla y Betis, fundamental para el primero en su búsqueda de permanecer en puestos de Champions. Sevilla cuenta con el retorno de Fernando al mediocampo, mientras que Betis, pierde a Juanmi por amonestación. Valencia-Levante es importante para los “ché” y sus aspiraciones de entrar a puestos europeos. No contarán con Piccini ni Garay por lesión, más el sancionado y fundamental Kondogbia. Se va a dar uno de los derbis vascos también, entre Real Sociedad y Osasuna. Los primeros, que no pierden el objetivo de permanecer en Champions recuperan a Asier Illarramendi, el ex madridista que se lesionó en la fecha 3 y del que se pensaba se perdería la temporada, pero el parón del Coronavirus le jugó a favor y estará disponible.

Así se reanudará la Liga Española (jornada 27)

Horarios de CDMX*

Jueves 11/06

Sevilla-Betis (3:00 p. m.)

Viernes 12/06

Granada-Getafe (11:30 a. m.)

Valencia-Levante (3:00 p. m.)

Sábado 13/06

Espanyol-Alavés (7:00 a. m.)

Celta-Villarreal (10:00 a.m.)

Leganés-Valladolid (12:30 p .m.)

Mallorca-Barcelona (3:00 p. m.)

Domingo 14/06

Athletic Bilbao-Atlético de Madrid (7:00 a. m.)

Real Madrid-Eibar (12:30 p.m.)

Real Sociedad-Osasuna (3:00 p. m.)