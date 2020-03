Conociendo a la Lazio, un líder no habitual de la Serie A

Es raro levantarse un lunes y no ver en el tope de la tabla de la Serie A a la Juventus. Tras ocho años titulándose de manera consecutiva, hoy ha aparecido un nuevo pistolero en el barrio.

Sí, es cierto que la Juventus suspendió su partido ante Inter del fin de semana por el Coronavirus. Eso, permitió que Lazio se trepara a la punta con 62 puntos, dos más que las cebras. Pero también hay que decir, que estas alturas del partido, ya la Juventus sacaba una ventaja considerable del perseguidor y la apuesta iba más para ver con cuantas fechas de anticipación se coronaba este equipo.

Para esta temporada, Inter se reforzó con figuras como Lukaku para intentar quebrar la hegemonía con chequera. Pero ha sido Lazio, un proyecto paciente de cuatro años de Simone Inzagahi (hermano menor de “Pippo”) sin estrellas de estruendo mediático, quien ha colocado la bandera celeste en la cima tras años de un trapo negro y blanco ondeante en lo más alto.

La Lazio acumula 21 partidos sin perder en la Serie A. Después de la derrota (3-0) del Liverpool en Watford, quedan como el cuadro europeo con el invicto vigente más largo.

¿Rematará bien la Juventus o Lazio aprovechará la coyuntura? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer hoy es analizar a este equipo que en esta temporada le ha faltado el respeto más de una vez a la Vecchia Signora.

Ciro Immobile en su mejor momento

El atacante de la Lazio a sus 30 años vive el mejor momento de su carrera: en 26 juegos disputados de la Serie A, cuenta 27 goles y es el “capocannionere” de la Serie A, para amargura de Cristiano Ronaldo que le persigue con 21. Está a dos goles de igualar su récord en una temporada entera, logrado con Lazio en la 17/18. Ha marcado casi la mitad de los 60 goles que exhibe el cuadro celeste de Roma. En esta Lazio de Inzaghi, su principal virtud es su habilidad de abrirse espacios y rematar a corta distancia de forma certera. Está bien apoyado por suculentos pasadores y también se ha lanzado 7 asistencias, que lo tiene en el top 5 de Italia. La madurez le ha brindado sabiduría para interpretar el espacio a atacar y a su edad, conserva una velocidad endiablada. Arma letal.

Luis Alberto, la explosión de un cerebro

Ver de lejos a Luis Alberto en el once de Lazio es imaginarse a un brasileño. Pero no. Luis Alberto Romero, español de 27 años, es un brillante creador de juego y asistidor que ha explotado desde que está con Lazio hace tres campañas. Es el mejor amigo en la cancha de Inmobile. Sin mayor brillo en Sevilla, Barcelona B, Málaga y Liverpool, se ha vuelto fundamental en esta Lazio al punto de sumar 12 asistencias, siendo el mejor en ese rubro en la Serie A. En el 3-5-2 de Inzaghi, parte del mediocentro pero se monta como un acertado enganche. Apenas tiene 16 minutos con la selección española, pero después de esta temporada, seguro cambia.

Olímpico de Roma, la fortaleza

Sumando el último partido de liga del pasado curso, Lazio tiene 15 partidos sin perder en casa. En la temporada actual, suma once triunfos y tres empates. Ahí se merendó a su competidores: Juventus (3-1), Napoli (1-0), Inter (2-1) y se lío a goles con Atalanta (3-3), resultados que cuentan en lo que parece que será un final muy cerrado. También se cuentan un par de goleadas 5-1 y otro par 4-0 contra rivales de menor nombre. 39 de sus 60 goles fueron de local.

El matador no está solo

Con alguien como Immobile, cualquier pensaría que el técnico se la juega con un única punta y jugadores que lo escolten. Pero no, dos suramericanos le hacen la labor de mozos de espadas y fungen de segundo atacante. Eso sí, tanto el ecuatoriano Felipe Caicedo como el argentino Joaquín Correa, saben que el líder de la cadena alimenticia es Ciro y le juegan como externos, pero con mucha penetración. Correa le ha acompañado más, con 17 titularidades y siete goles, pero, Caicedo, viniendo del banco, ha anotado más dianas, con ocho.

La alegría de Sergej

El serbio nacido en Lleida, Sergej Milinković-Savić va para su quinta campaña con la Lazio y su aporte es fenomenal. Tras pasearse en varias posiciones del mediocampo, ha encontrado lugar como una especie de interior izquierdo, que baja para recuperar de buena forma, pero también ingresa como un atacante más, con mucha fuerza para anotar. En la 17/18 marcó 12 goles en una posición más adelantada y todo el mundo le quería, pero luego del Mundial de Rusia, tuvo un bajón enorme. Pero en esta campaña se ha lucido con cuatro dianas y cuatro asistencias y ha recuperado su valía, siendo un jugador de más salida y menor definición.

Juventus, no te tengo miedo

Tras años de dominio dictatorial, Lazio se ha atrevido en esta 19/20 a humillar a la Juve y no ha habido en tiempo reciente un aspirante que lo haya derrotado dos veces en el mismo curso. Primero, por liga, en el Olímpico le venció 3-1. Luego, en la Súper Copa de Italia le repitió la dosis, 3-1, en Arabia Saudita, por si quedaban dudas. El 26 de abril se ven las caras en Turín. ¿Podrá Cristiano y compañía lavar la afrenta?

La inteligencia de Lucas Leiva

Después de casi una década en el Liverpool, el ex Gremio parecía buscar fin a su carrera en la Serie A. Sin embargo, el brasileño, a sus 33 años sigue a un gran nivel. Es un volante cinco, tapón, recuperador que se coloca inteligentemente delante de los centrales y le da una libertad tremenda a Luis Alberto y a Milinković, quienes pisan bastante el área. En lo teórico, un contragolpe sería letal para una Lazio defendiendo, pero la buena lectura del brasileño mantiene a raya al rival. No en vano es el mejor mediocampista interceptor de Italia, con 44 balones robados según Who Scored.

Un “sacrificio” que ayuda

La mancha que tiene esta temporada de la Lazio es la penosa Europa League que disputaron, quedando en la fase de grupos ante Celtic, Cluj de Rumania y Rennes de Francia. Solo ganador dos partidos y perdieron cuatro. Lo positivo: mientras Juventus, Inter y compañía siguen con vida y stress en Europa, Lazio se enfoca de lleno en el torneo local. Por cierto, Lazio también se despidió de la Coppa Italia y los mencionados andan en etapas semifinales.

Defensa que funciona

Francesco Acerbi, el rumano Stefan Radu y el español Patric, de 32, 33 y 26 años respectivamente, no son centrales que entrarían en una selección All Star, pero funcionan. La mano táctica de Inzaghi, ena labor de Lucas Leiva y el apoyo de los carrileros, hacen que las falencias se reduzcan en vez de disimularlas. Lazio, con 23 dianas en contra, es el equipo menos goleado de Italia después del Inter, con 22. Los celestes tienen la mejor diferencia de goles del campeonato y una de las más llamativas de Europa, con +37.

La confianza en el técnico

La cuarta temporada completa del estratega en la Lazio llega con madurez cuajada. En 2016, viniendo de las inferiores, es nombrado interino y para la siguiente, iba a dirigir Marcelo Bielsa. El argentino declinó y se le dio la oportunidad. Inzaghi ha recompensado con una Coppa Italia (2019) y dos Supercopas, ambas ganadas a la Juventus (2017 y 2019). En líneas generales, a Lazio no le gusta comprometer la defensa. No espera arriba, más bien espera y luego quita. Usa mucho el pasillo interior para atacar y lo hace con paciencia. No va mucho con desborde y velocidad, por eso la capacidad de Inmobile de abrir espacios para rematar es vital. Así ha venido jugando este equipo, que no ha sido afectado mucho por las lesiones y que tiene un once estable y rendidor. ¿Dará la campanada? No sabemos, pero va bien encaminado, como ningún otro en estos años de dictadura juventina.